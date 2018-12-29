На Украине все никак не могут определиться пускают они на свою территорию мужчин из России или нет. Официальный представитель Погранслужбы Олег Слободян опроверг свое же заявление. Последняя версия — запрет так и не сняли.

Погранслужба Украины все никак не может определиться, пускает она на свою территорию мужчин из России или нет. Официальный представитель ведомства Олег Слободян опроверг свое же заявление, которое сделал накануне. Последняя версия — запрет так и не сняли.Днем ранее Слободян говорил, приехать, конечно же, можно. Достаточно иметь при себе документы, которые подтвердят цель визита. Теперь риторику даже ужесточил. К женщинам тоже особое внимание. По его словам, "они могут действовать по заданию российских спецслужб".Киев ввел военное положение в конце ноября после событий в Керченском проливе, напоминает "Россия 24". Тогда корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны. На этой неделе срок особого правового режима истек.