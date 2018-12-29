Телеведущая рассказала, как они с коллегами провели предновогоднюю
вечеринку на рабочем месте. Видеоотчет Лариса Гузеева выложила в Stories своего Instagram-аккаунта.
Телеведущая рассказала, как они с коллегами провели предновогоднюю
вечеринку на рабочем месте. Видеоотчет Лариса Гузеева выложила в Stories своего Instagram-аккаунта.
В своем микроблоге телесваха показала
праздничный стол и рассказала о своем отношении к сотрудникам программы Первого
канала. Телевизионщики пришли на мероприятие в
повседневной одежде. Возможно, небольшую пирушку с коллегами провели сразу после очередных съемок.
Стол сотрудников "Давай поженимся!" оказался обильным. Различные
нарезки, салаты, фрукты, шампанское... Лариса Гузеева поблагодарила сотрудников
телешоу, с которыми работает вот уже более десяти лет.
Рассказывая за кадром о празднике,
ведущая не поскупилась на крепкое словцо. "Идет подготовка к корпоративу,
некоторые уже, правда, жрут", – заявила она. И тут же поспешила оправдаться.
"Я
так понимаю, что вы меня сейчас начнете терзать за слово "жрут", так вот, мы не
жрем, а аккуратно кушаем", – добавила артистка. Также отметила, что без
своей команды не может жить.
Ранее звезда шоу "Давай поженимся!" дала
очень лестную характеристику Бари Алибасову. Телеведущая заявила, что продюсер
– настоящий мужчина. В Instagram Гузеева опубликовала снимок, на котором
она прильнула к спине Алибасова.