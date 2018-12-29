Телеведущая рассказала, как они с коллегами провели предновогоднюю вечеринку на рабочем месте. Видеоотчет Лариса Гузеева выложила в Stories своего Instagram-аккаунта.

Телеведущая рассказала, как они с коллегами провели предновогоднюювечеринку на рабочем месте. Видеоотчет Лариса Гузеева выложила в Stories своего Instagram-аккаунта.В своем микроблоге телесваха показалапраздничный стол и рассказала о своем отношении к сотрудникам программы Первогоканала. Телевизионщики пришли на мероприятие вповседневной одежде. Возможно, небольшую пирушку с коллегами провели сразу после очередных съемок.Стол сотрудников "Давай поженимся!" оказался обильным. Различныенарезки, салаты, фрукты, шампанское... Лариса Гузеева поблагодарила сотрудниковтелешоу, с которыми работает вот уже более десяти лет.Рассказывая за кадром о празднике,ведущая не поскупилась на крепкое словцо. "Идет подготовка к корпоративу,некоторые уже, правда, жрут", – заявила она. И тут же поспешила оправдаться."Ятак понимаю, что вы меня сейчас начнете терзать за слово "жрут", так вот, мы нежрем, а аккуратно кушаем", – добавила артистка. Также отметила, что безсвоей команды не может жить.Ранее звезда шоу "Давай поженимся!" далаочень лестную характеристику Бари Алибасову. Телеведущая заявила, что продюсер– настоящий мужчина. В Instagram Гузеева опубликовала снимок, на которомона прильнула к спине Алибасова.