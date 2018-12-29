Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой и
Валерий Леонтьев собрались в студии телеканала Россия 1. Артисты стали героями
программы Привет, Андрей!
Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой и
Валерий Леонтьев собрались в студии телеканала "Россия 1". Артисты стали героями
программы "Привет, Андрей!"
Ведущий шоу Андрей Малахов принес на съемочную
площадку архивную вырезку из газеты. На первой полосе издания красовался
заголовок: "Алла Борисовна расстроила мужа".
"Произошло это на подмосковной даче Валерия Леонтьева,
которая поражает своей роскошью. Камин, огромные комнаты отдыха, заморская
мебель. Но самая главная ее достопримечательность – бассейн с теплой водой. Леонтьев часто принимает на своей фазенде
шумные компании артистов. И вот недавно к нему заглянула сладкая парочка
Пугачева-Киркоров вместе с Игорем Крутым", – зачитывал Андрей Малахов заметку.
Пока ведущий оглашал материал Киркоров и Леонтьев
переглядывались, припоминая, закатывали глаза. Их лица выражали задумчивость.
"Вечером хорошо посидели, а рано утром Пугачева
растолкала хозяина и сказала: "Хочу купаться", – продолжал декларировать Малахов.
– Леонтьев повел гостью в бассейн. Туда неожиданно пришел Киркоров, и перед ним
открылась идиллия достойная кисти гениальных фламандцев: Алла и Валерий купались,
в чем мать родила, весело смеялись, брызгали друг на друга водой. Потрясенный
Филипп убежал в спальню. Тряся дрожащими руками опухшего Игоря Крутого, и
всхлипывая, говорил: "Они там смеются. Они – голые". Когда Крутой врубился в
ситуацию, он долго хохотал. И успокоил молодого мужа такими словами: "Филя, у
звезд свои привычки. Если ты еще этого не понимаешь, ты еще не звезда. Увы, братец".
Дослушав, Киркоров засмеялся и отметил, что не помнит
этого момента. Леонтьев сообщил, что эта ситуация имела место быть. "Мы, правда,
купались, и ты приходил", – обратился Валерий к Филиппу. Поп-король отметил,
что в последнее время стал забывчивым.