Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой и Валерий Леонтьев собрались в студии телеканала Россия 1. Артисты стали героями программы Привет, Андрей!

Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой иВалерий Леонтьев собрались в студии телеканала "Россия 1". Артисты стали героямипрограммы "Привет, Андрей!"Ведущий шоу Андрей Малахов принес на съемочнуюплощадку архивную вырезку из газеты. На первой полосе издания красовалсязаголовок: "Алла Борисовна расстроила мужа"."Произошло это на подмосковной даче Валерия Леонтьева,которая поражает своей роскошью. Камин, огромные комнаты отдыха, заморскаямебель. Но самая главная ее достопримечательность – бассейн с теплой водой. Леонтьев часто принимает на своей фазендешумные компании артистов. И вот недавно к нему заглянула сладкая парочкаПугачева-Киркоров вместе с Игорем Крутым", – зачитывал Андрей Малахов заметку.Пока ведущий оглашал материал Киркоров и Леонтьевпереглядывались, припоминая, закатывали глаза. Их лица выражали задумчивость."Вечером хорошо посидели, а рано утром Пугачеварастолкала хозяина и сказала: "Хочу купаться", – продолжал декларировать Малахов.– Леонтьев повел гостью в бассейн. Туда неожиданно пришел Киркоров, и перед нимоткрылась идиллия достойная кисти гениальных фламандцев: Алла и Валерий купались,в чем мать родила, весело смеялись, брызгали друг на друга водой. ПотрясенныйФилипп убежал в спальню. Тряся дрожащими руками опухшего Игоря Крутого, ивсхлипывая, говорил: "Они там смеются. Они – голые". Когда Крутой врубился вситуацию, он долго хохотал. И успокоил молодого мужа такими словами: "Филя, узвезд свои привычки. Если ты еще этого не понимаешь, ты еще не звезда. Увы, братец".Дослушав, Киркоров засмеялся и отметил, что не помнитэтого момента. Леонтьев сообщил, что эта ситуация имела место быть. "Мы, правда,купались, и ты приходил", – обратился Валерий к Филиппу. Поп-король отметил,что в последнее время стал забывчивым.