Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане и не отдавал такого приказа Пентагону. Об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома.

Дональд Трамп не собирается сокращать военное присутствие США в Афганистане и не отдавал такого приказа Пентагону. Об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома.Ранее издание "Уолл-Стрит Джорнал" сообщало, что американский президент велел Министерству обороны подготовить план вывода из Афганистана около семи тысяч военных. А это – половина воинского контингента США в той стране, отмечает телеканал "Россия 24".