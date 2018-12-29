Как сообщили в пресс-службе администрации края, авария с участием легкового автомобиля и Газели произошла ночью в Зональном районе. Всего в машинах находились 11 человек.

В ДТП в Алтайском крае пострадали десять человек, в том числе восемь детей, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе администрации края, авария с участием легкового автомобиля и "Газели" произошла ночью в Зональном районе. Всего в машинах находились 11 человек.На месте ЧП работали пять бригад скорой помощи, всех пострадавших направили в больницы Бийска. Шесть человек госпитализированы с травмами средней тяжести.Четыре человека, получившие легкие травмы, в госпитализации не нуждаются,но будут находиться в больницах, пока их не заберут родственники.По предварительным данным, водитель 1988 года рождения, ранее лишенный прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, и не имевший прав на момент аварии, на автомобиле ВАЗ-21063 столкнулся с минивэном Toyota Noah под управлением водителя 1983 года рождения. А автомобиле виновника аварии находились двое детей — 2011 и 2002 года рождения.Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП.