Вместе с правоохранителями в гости к ребятам пришел Полицейский Дед Мороз.

Визиты полицейских межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в новогодние праздники к воспитанникам подшефного социально-реабилитационного центра в поселке Уршельский стали уже доброй традицией. В этом году сотрудники полиции и представители Общественного совета при ОМВД вновь пришли к ребятам, чтобы подарить им новогодняя сказку. Вместе со стражами порядка в Центр прибыли Полицейский Дед Мороз и Снегурочка.Воспитанники Центра увидели театрализованное новогоднее представление с участием любимых новогодних персонажей и Бабы Яги, водили хоровод вокруг елки, читали праздничные стихотворения, участвовали в конкурсах и отгадывали загадки.В завершении мероприятия полицейские поздравили ребят с наступающим Новым годом и пожелали им осуществления всех самых заветных желаний и хороших отметок в учебе.Каждому ребенку стражи порядка вручили игрушки и сладкие подарки.