Уникальными астрономическими явлениями, которые можно будет наблюдать в Москве, ознаменуется начало 2019 года. Небо украсит метеорный поток Квадрантиды и лунное затмение. Как сообщает Московский планетарий, своих пиков звездный дождь и лунное затмение достигнут 4 и 21 января.

Уникальными астрономическими явлениями, которые можно будет наблюдать в Москве, ознаменуется начало 2019 года. Небо украсит метеорный поток Квадрантиды и лунное затмение. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Как сообщает Московский планетарий, своих пиков звездный дождь и лунное затмение достигнут 4 и 21 января. Звездопад пройдет с 28 декабря по 12 января. Самым мощным он будет в ночь на 4 января. В этот момент можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час. При благоприятной погоде метеоры будут видны без специального оптического оборудования.Для невооруженного глаза падение метеоров — удивительное зрелище, сообщает пресс-служба Московского планетария. Создается впечатление, что упала звезда. Однако падают не звезды, а маленькие частички пыли от астероида. Они с большой скоростью входят в атмосферу Земли и сгорают.21 января москвичи увидят полное лунное затмение, первое в новом году. Диск Луны полностью уйдет в тень от Земли в 8 часов 12 минут. При удачной погоде рассмотреть Луну можно будет без специальной оптики. Затмение начнется в 6 часов 34 минуты и завершится в 9:51 по московскому времени.