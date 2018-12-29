30 декабря из Ирака на родину будут доставлены российские дети, которые были отбиты у боевиков, сообщил Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

30 декабря из Ирака на родину будут доставлены российские дети, которые были отбиты у боевиков."На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту", — сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, возвращение детей стало возможно в результате титанической работы, ведущейся в течение целого года. Домой вернутся ребятишки из Чечни, Москвы, Пензы и Дагестана.Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках Большой пресс-конференции рассказал, что Россия продолжает работу по возвращению детей российских граждан из Сирии.