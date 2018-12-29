Актриса Татьяна Овсиенко рассказала о трагедии, которую пережила в уходящем 2018 году. Смерть близкого человека стала для нее большим ударом.

Актриса Татьяна Овсиенко рассказала о трагедии,которую пережила в уходящем 2018 году. Смерть близкого человека стала для неебольшим ударом.Татьяна Овсиенко производит впечатление счастливогочеловека. Артистка всегда улыбается и излучает хорошее настроение. Однако вжизни знаменитости не все гладко.Некоторое время артистка страдала от одиночества – онаждала возлюбленного из тюрьмы. Когда же избранник вернулся к Татьяне, она непомнила себя от счастья. К сожалению, идиллия длилась недолго. Овсиенко потерялаотца.После трагедии звезда впала в депрессию. Единственнымспасением от горестных мыслей стала работа, в которую певица ушла с головой.Овсиенко дает много концертов, ездит с гастролями и записывает новые композиции."Сложный был год. Очень много потерь по мужской линии,отец мой ушел. В новогоднюю ночь собираюсь работать. Вообще работа оченьспасает. Ну, а в целом, стараюсь быть счастливой. Сын стал взрослым, внукрастет. Много поводов для радости", – призналась вокалистка в студии программы "Привет,Андрей" телеканала "Россия 1".Новый выпуск субботнего шоу Андрея Малахова былпосвящен знаменитый передаче "Песня года". Телевизионный фестиваль под руководством композитора Игоря Крутогоуже 25 лет радует зрителей. Овсиенко вспомнила,как в 80-х впервые выступила на сцене легендарного конкурса в составе группы"Мираж". После Татьяна Овсиенко начала сольную карьеру, которая оказалась оченьуспешной.