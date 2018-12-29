В забайкальском поселке Приисковый у шестерых жителей выявлены признаки отравления мышьяком через водопроводную воду.

В забайкальском поселке Приисковый у шестерых жителей выявлены признаки отравления мышьяком через водопроводную воду, передает "Интерфакс".По словам главврача Нерчинской центральной районной больницы Антона Красноярова, в числе отравившихся – двое детей, у них нарушение пигментации кожи. Пострадавшие лечатся амбулаторно, их жизням ничего не угрожает.В конце декабря в поселке Приисковый Забайкальского края был введен режим ЧС в по причине обнаружения мышьяка в водопроводной воде. Следственное управление СКР начало доследственную проверку по данному факту.В настоящее время воду в поселок подвозят.