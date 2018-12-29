Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.2018-й год для Валерии был очень удачным. Она представила две программы, удивив и поклонников, и, кажется, саму себя. А еще начала интересный бизнес – теперь с ее помощью все звезды питаются правильно, регулярно и вкусно.Самой же певице в апреле исполнилось 50 лет. Но выглядит она точно девочка, оставаясь примером для многих женщин. Всегда открытая, улыбчивая, позитивная – Валерию любят люди. И она никогда не подводит!