Известный спортивный журналист и медиаменеджер Василий Кикнадзе занял пост генерального директора Локомотива. Он заменил перешедшего на другую работу Илью Геркуса.

Известный спортивный журналист и медиаменеджер Василий Кикнадзе занял пост генерального директора "Локомотива". Он заменил перешедшего на другую работу Илью Геркуса."Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом Совета директоров. Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте "Локомотива".Василий Кикнадзе был генеральным директором канала "Спорт". В последнее время он занимался развитием киберспорта.