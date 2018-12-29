На реализацию нацпроекта Здравоохранение в ближайшие 6 лет направят больше триллиона рублей. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, это поможет обеспечить каждого жителя нашей страны современными технологиями профилактики, диагностики и лечения.

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в ближайшие 6 лет направят больше триллиона рублей. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, это поможет обеспечить каждого жителя нашей страны современными технологиями профилактики, диагностики и лечения."Для нас самая главная цель нацпроекта — сделать так, чтобы каждый человек, проживающий на территории Российской Федерации, имел доступ к медицинскому сопровождению, ежедневному.Чтобы каждый человек имел возможность в течение часа, максимум 1,5 часов при экстренных ситуациях, попасть в специализированные центры экстренной помощи: сосудистые центры, травмоцентр и так далее. Чтобы каждый человек мог в течение от 14 до 30 дней получить плановую помощь высокотехнологичную.Онкологическая программа для всей системы здравоохранения реально прорывная, потому что она должна резко повысить качество оказания помощи при патологии любого органа. Мы должны за первое полугодие 2019 года вместе с главными нашими игроками на цифровом рынке создать единую вертикально интегрированную систему цифрового контура онкологического, в который будет вмонтирована система помощи врачу в принятий решений. И наша задача, чтобы врач первичного звена при подозрении на онкологическое заболевание фактически вносил в этот цифровой контур пациента", — рассказала Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".