Очевидцы сняли на видео массовую драку, которая произошла во время корпоратива по случаю Нового года в одном из кафе в Набережных Челнах. По предварительным данным, сейчас произошедшее проверяет полиция.

Очевидцы сняли на видео массовую драку, которая произошла во время корпоратива по случаю Нового года в одном из кафе в Набережных Челнах. По предварительным данным, сейчас произошедшее проверяет полиция.По всей стране активно идет подготовка к новогодним праздникам. Одной из традиций, полюбившейся россиянам, стали посиделки с рабочим коллективом. Однако не всегда ситуацию удается держать под контролем.В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент превращения теплого праздничного вечера коллег в одном из ресторанов в Набережных Челнах в массовую драку. Разошедшиеся гости едва не разгромили заведение. Сообщается, что сейчас произошедшее проверяет полиция.