Умные колонки от Amazon оказались на верхних строчках рейтинга популярности рождественских покупок по версии... самого же Amazon. Amazon был пионером этого направления и до сих пор остается его лидером. В этом году свое отставание начал сокращать Google со своим Ассистентом и целым набором различных умных и говорящих устройств. И вот теперь компания Amazon, похоже, снова уходит в отрыв.

"Умные" колонки от Amazon оказались на верхних строчках рейтинга популярности рождественских покупок по версии... самого же Amazon. Amazon был пионером этого направления и до сих пор остается его лидером. В этом году свое отставание начал сокращать Google со своим "Ассистентом" и целым набором различных "умных" и говорящих устройств. И вот теперь компания Amazon, похоже, снова уходит в отрыв.Точные цифры продаж колонок Echo компания не опубликовала. Однако косвенным показателем уровня интереса к этим устройствам можно считать то, что на Рождество в Европе сервис Amazon Echo оказался на несколько часов вообще недоступен. Связывают это с одновременной активацией большого числа новых колонок, полученных в подарок на праздник.Впрочем, с ростом уровня проникновения "умных" колонок в дома и квартиры растут и опасения, связанные с этой технологией. Например, в магазине программ для айфонов появилось поддельное приложение — установщик Amazon Alexa. Оно быстро попало в список самых популярных среди бесплатных, хотя никакого отношения ни к Amazon, ни к Alexa оно не имеет.По данным специалистов по безопасности, подделка относительно безобидна. Программа собирает данные о колонке, IP-адреса и серийный номер устройства. Зачем это кому-то — неизвестно. Более серьезной проблемой может стать доступ к тому, что такая колонка слышит. А слушает она постоянно — как минимум, в ожидании активационной фразы.