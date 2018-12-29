Злоумышленники вымогают деньги у известной телеведущей. Мошенники взломали соцсети знаменитости.

Злоумышленники вымогают деньги у известной телеведущей.Мошенники взломали соцсети знаменитости.В личном микроблоге Алена Водоноева опубликовала обращение кпоклонникам и друзьям. Звезда рассказала, что некие лица предлагают дорогостоящиеуслуги от ее имени."!Внимание! Мой аккаунт был взломан и с него распространялисьссылки на телеграм канал мошенников в котором ведутся продажи моей книги,блокнотов, а так же услуги "Поздравление в сторис с отметкой заказчика". Так жеэти люди "от моего имени" сделали рассылку по моим друзьям и знакомым втелеграм с просьбой прислать мне денег. Даже сообщение голосовое нарезали. Изотдельно взятых слов. Не ведитесь! Я НЕ ИМЕЮ К ЭТОМУ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ! У МЕНЯНЕТ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛА (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала Алена в Instagram.Также артистка рассказала, что преступники вымогали у нееденьги. Неизвестные просили большую сумму за возвращение аккаунта. Водонаеваотметила, что она "не пальцем деланная", поэтому платить не будет.Напомним, что теледива Дана Борисова тоже потеряла свой Instagram.Звезда рассказала, что ее профиль взломали хакеры после того, как она перешлапо неизвестной ссылке. Злоумышленники требуют, чтобы она заплатила им 500долларов за восстановление страницы. Ведущая сообщила, что не будет подчинятьсяусловиям мошенников, и ищет специалистов, которые помогут ей вернуть аккаунт.