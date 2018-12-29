Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения екатеринбургской маршрутки со светофором, в результате которого помощь врачей понадобилась 11 пассажирам.

Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения екатеринбургской маршрутки со светофором, в результате которого помощь врачей понадобилась 11 пассажирам, сообщает E1.ru.Авария произошла в первой половине дня в субботу, 29 декабря, на углу улиц Ленина и Сакко и Ванцетти: следовавший по 14-му маршруту автобус вылетел на тротуар и врезался в столб. Запись подтверждает слова находившегося за рулем гражданина Таджикистана, утверждавшего, что его подрезал другой водитель — на кадрах видно, как черный внедорожник неожиданно перестроился в соседний ряд, что и послужило причиной аварии.От удара столб с закрепленным на нем светофором рухнул на землю. В больницу доставили 11 пострадавших, в том числе четверых детей — у всех травмы легкой и средней степени тяжести.