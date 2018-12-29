Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал Дни.ру внесение украинского политолога Вячеслава Ковтуна в список врагов народа Незалежной Миротворец. Он считает, что Ковтуну досталось по заслугам.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукянпрокомментировал "Дни.ру" внесение украинского политолога ВячеславаКовтуна в список врагов народа Незалежной "Миротворец". Он считает,что Ковтуну досталось по заслугам.По словам Манукяна, он все время ждал, когда жепроплаченных украинских "экспертов" и "политологов" начнутвключать на "Миротворец". "Ведь это же неприлично зарабатывать на шоуканала, который ты всей душой ненавидишь, в стране которую ты презираешь", -заявил эксперт.Собеседник "Дни.ру" отметил, что близкие к власти украинскиеобщественники долго не могли раскусить подобных Вячеславу Ковтуну деятелей. "Ведьвсе эти ребята здесь живут и кайфуют. Пора их всех выслать на горячо имилюбимую Родину, раз уж они так ненавидят Россию", – уверен Вадим Манукян.Эксперт добавил, что россиянам не нужны ни такиешоу, ни такие "эксперты и "политологи". "У нас внутреннихоппонентов хватает. Вот с ними и нужно спорить в эфире", – заключил Манукян.Отметим, что удивлениюсамого Ковтуна не было предела, когда он узнал о том, что стал "врагомнарода". Как отмечает сайт "Миротворец", в список врагов Украиныполитолог попал за "осознанное участие в антиукраинских пропагандистскихроссийских акциях за материальное вознаграждение". Как писали "Дни.ру",ругающий Россию на политических ток-шоу Ковтун склоняетсяк тому, что его имя попало в "Миротворец" потому, что создатели сайтурешили "хайпануть перед Новым годом".