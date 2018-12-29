Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян
прокомментировал Дни.ру внесение украинского политолога Вячеслава
Ковтуна в список врагов народа Незалежной Миротворец. Он считает,
что Ковтуну досталось по заслугам.
Член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян
прокомментировал "Дни.ру" внесение украинского политолога Вячеслава
Ковтуна в список врагов народа Незалежной "Миротворец". Он считает,
что Ковтуну досталось по заслугам.
По словам Манукяна, он все время ждал, когда же
проплаченных украинских "экспертов" и "политологов" начнут
включать на "Миротворец". "Ведь это же неприлично зарабатывать на шоу
канала, который ты всей душой ненавидишь, в стране которую ты презираешь", -
заявил эксперт.
Собеседник "Дни.ру" отметил, что близкие к власти украинские
общественники долго не могли раскусить подобных Вячеславу Ковтуну деятелей. "Ведь
все эти ребята здесь живут и кайфуют. Пора их всех выслать на горячо ими
любимую Родину, раз уж они так ненавидят Россию", – уверен Вадим Манукян.
Эксперт добавил, что россиянам не нужны ни такие
шоу, ни такие "эксперты и "политологи". "У нас внутренних
оппонентов хватает. Вот с ними и нужно спорить в эфире", – заключил Манукян.
Отметим, что удивлению
самого Ковтуна не было предела, когда он узнал о том, что стал "врагом
народа". Как отмечает сайт "Миротворец", в список врагов Украины
политолог попал за "осознанное участие в антиукраинских пропагандистских
российских акциях за материальное вознаграждение". Как писали "Дни.ру",
ругающий Россию на политических ток-шоу Ковтун склоняется
к тому, что его имя попало в "Миротворец" потому, что создатели сайту
решили "хайпануть перед Новым годом".