«В Академии управления МВД России состоялась презентация книги «Устремленные в будущее… Система подготовки кадров МВД России», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Год 300-летия российской полиции для образовательных организаций Министерства завершился презентацией книги «Устремленные в будущее… Система подготовки кадров МВД России». Мероприятие состоялось в Академии управления МВД России с участием руководителей ДГСК МВД России и ведомственных вузов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Издание, работа над которым шла два года, посвящено истории зарождения и эволюции системы профессиональной подготовки кадров для этого важнейшего института государства. Оно позволяет получить полное представление о состоянии этой работы на современном этапе, образовательных организациях МВД России, решаемых ими задачах и перспективах развития.Проект авторского коллектива ДГСК МВД России совместно с образовательными организациями ведомства представил начальник Департамента кадров и государственной службы МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко. Выпуск книги ознаменовал заключительный этап празднования 300-летия российской полиции.«Книга в преддверии Нового года стала подарком для слушателей и сотрудников Академии управления МВД России и займет свое почетное место в библиотеках образовательных учреждений Министерства», - отметила Ирина Волк.