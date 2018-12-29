Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги Даллас Старз Антон Худобин совершил 49 сэйвов в домашнем матче против Нэшвилл Предаторз и помог своей команде победить со счетом 2:0. По итогам встречи он был признан первой звездой.

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" Антон Худобин совершил 49 сэйвов в домашнем матче против "Нэшвилл Предаторз" и помог своей команде победить со счетом 2:0. По итогам встречи он был признан первой звездой.Кроме того, голкипер установил клубный рекорд по количеству отраженных бросков в матче без пропущенных шайб. Предыдущее достижение было установлено 1 марта 1970 года Чезаре Маниаго, который в тот день сделал шатаут и отразил 41 бросок.В карьере Худобина теперь семь игр на ноль.