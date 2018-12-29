Владимир Путин и Александр Лукашенко друг другу никогда не смогут надоесть. В этом уверен белорусский лидер. Лукашенко пришлось оправдываться после неудачной шутки на встрече с президентом России.

Владимир Путин и Александр Лукашенко друг другу никогда несмогут надоесть. В этом уверен белорусский лидер. Лукашенко пришлосьоправдываться после неудачной шутки на встрече с президентом России.Президенты России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. ВладимирПутин, открывая встречу, заметил, что они с коллегой из Минска видятся на этойнеделе уже во второй раз. Лукашенко отреагировал шуткой: "Мы, наверное,уже надоели друг другу".После некоторой заминки президент Белоруссии решил объяснить,что именно он имел ввиду."Я пошутил. Конечно, мы никогда не надоедим друг другуи надоедать не сможем. Есть вопросы, которые нам надо обсуждать, это нашаработа. Мы поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом, бренноммире, и никуда от этого не уйти и не деться", – заявил Лукашенко. Белорусскийлидер сообщил, что Минск – так же как и Москва – работал над согласованиемпунктов по интеграции.25 декабря лидеры России и Белоруссии уже встречались вКремле. Путин и обсудили изменения в области налогообложениянефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования наэнергоресурсы. В тот день лидеры общались почти четыре часа, напоминает Life.ru.Напомним – недавно, на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге,Александр Лукашенко публично поспорил с Владимиром Путиным из-за цен на газ. Онупрекнул Россию в том, что она продает Белоруссии топливо по завышенным ценам.Однако российский лидер напомнил коллеге, что Минск платит за газ по цененамного ниже рыночной.Позже выразил опасения, что налоговый маневр вроссийской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии.Он пообещал не допустить присоединения республики к России.Источники в окружении Александра Лукашенко сообщили, что президент Белоруссии провел тайное совещание в Минске. На нем было решено "стоять до конца" за независимость страны.