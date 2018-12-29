Владимир Путин и Александр Лукашенко друг другу никогда не
смогут надоесть. В этом уверен белорусский лидер. Лукашенко пришлось
оправдываться после неудачной шутки на встрече с президентом России.
Владимир Путин и Александр Лукашенко друг другу никогда не
смогут надоесть. В этом уверен белорусский лидер. Лукашенко пришлось
оправдываться после неудачной шутки на встрече с президентом России.
Президенты России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Владимир
Путин, открывая встречу, заметил, что они с коллегой из Минска видятся на этой
неделе уже во второй раз. Лукашенко отреагировал шуткой: "Мы, наверное,
уже надоели друг другу".
После некоторой заминки президент Белоруссии решил объяснить,
что именно он имел ввиду.
"Я пошутил. Конечно, мы никогда не надоедим друг другу
и надоедать не сможем. Есть вопросы, которые нам надо обсуждать, это наша
работа. Мы поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом, бренном
мире, и никуда от этого не уйти и не деться", – заявил Лукашенко. Белорусский
лидер сообщил, что Минск – так же как и Москва – работал над согласованием
пунктов по интеграции.
25 декабря лидеры России и Белоруссии уже встречались в
Кремле. Путин и обсудили изменения в области налогообложения
нефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования на
энергоресурсы. В тот день лидеры общались почти четыре часа, напоминает Life.ru.
Напомним – недавно, на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге,
Александр Лукашенко публично поспорил с Владимиром Путиным из-за цен на газ. Он
упрекнул Россию в том, что она продает Белоруссии топливо по завышенным ценам.
Однако российский лидер напомнил коллеге, что Минск платит за газ по цене
намного ниже рыночной.
Позже выразил опасения, что налоговый маневр в
российской нефтяной отрасли несет в себе угрозу для независимости Белоруссии.
Он пообещал не допустить присоединения республики к России.
Источники в окружении Александра Лукашенко сообщили, что президент Белоруссии провел тайное совещание в Минске. На нем было решено "стоять до конца" за независимость страны.