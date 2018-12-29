Восьмилетний мальчик в 40-градусный мороз около часа плутал по окраинам Якутска в поисках пути домой. Спасли ребенка полицейские, которые отогрели его в машине и передали медикам. Спасение сняла установленная в патрульной машине камера регистратора.

Восьмилетний мальчик в 40-градусный мороз около часа плутал по окраинам Якутска в поисках пути домой. Спасли ребенка полицейские, которые отогрели его в машине и передали медикам. Спасение сняла установленная в патрульной машине камера регистратора.Школьник, завершив занятия в футбольной секции, отправился на работу к матери, но там ее не застал и решил самостоятельно идти домой. Плутал он не менее часа, поскольку в темноте и ледяном тумане сбился с пути. Тревогу забили родители мальчика и обратились за помощью к полицейским.Юного "странника" обнаружили на улице Чернышевского, к тому моменту он сильно замерз и обморозил нос и щеки. В патрульной машине малыша отогрели, а потом передали фельдшерам. Мальчика госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.