Специалисты потушили загоревшийся магистральный газопровод в Серпуховском районе Московской области и приступили к его ремонту.

Специалисты потушили загоревшийся магистральный газопровод в Серпуховском районе Московской области и приступили к его ремонту.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал генеральный директор "Мособлгаза" Дмитрий Голубков.Он рассказал, что ЧП произошло в два часа ночи, в результате чего были отключены 13 населенных пунктов. Голубков сообщил, что восстановления работы газопровода пройдет не ранее второй половины дня 29 декабря. По словам собеседника агентства, версия о злонамеренных действиях не рассматривается.Ранее сообщалось, что высота факела огня, вырывающегося из газопровода, составила 15 метров.