Максим Фадеев похвастался успехами группы Serebro за
границей. Поклонники принялись подтрунивать над продюсером.
Максим Фадеев похвастался успехами группы Serebro за
границей. Поклонники принялись подтрунивать над продюсером.
В личном Instagram Фадеев опубликовал снимок себя любимого.
Ниже он рассказал о достижениях его девичьего коллектива.
"Сегодня состоялся релиз SEREBRO – Chico Loco в Японии.
Несмотря на то, что о группе SEREBRO УЖЕ знают во всем мире, для нас важна
каждая премьера за пределами нашей страны. Спасибо нашим партнерам JVC!", -
написал Максим.
Фанаты поздравили продюсера и его коллектив с
профессиональным прорывом, однако напомнили, что им есть куда расти.
Многие поклонники попытались спустить зазнавшегося Фадеева с небес на землю,
напомнив об успехе группы ТАТУ.
"Единственная российская
группа, о которой знает весь мир – это ТАТУ :) Вот где успех был! Серебро и
рядом не валялось :) (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "all
the things she said" все знают, бесполезно спортить, о мировом успехе тату
свидетельствует множество фактов, на первых местах в МИРОВЫХ чартах еще ни
одному российскому артисту побывать не удавалось :)", "На самом деле Серебро Известно в Китае. Я даже когда в Корее
была слышала на улицах песню наших девчонок)так что верно говорит", "Про
SEREBRO знают на данный момент только Россия, Италия и Япония. Эти три страны
не весь мир", – рассуждали интернет обыватели.