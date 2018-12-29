Максим Фадеев похвастался успехами группы Serebro за границей. Поклонники принялись подтрунивать над продюсером.

Максим Фадеев похвастался успехами группы Serebro заграницей. Поклонники принялись подтрунивать над продюсером.В личном Instagram Фадеев опубликовал снимок себя любимого.Ниже он рассказал о достижениях его девичьего коллектива."Сегодня состоялся релиз SEREBRO – Chico Loco в Японии.Несмотря на то, что о группе SEREBRO УЖЕ знают во всем мире, для нас важнакаждая премьера за пределами нашей страны. Спасибо нашим партнерам JVC!", -написал Максим.Фанаты поздравили продюсера и его коллектив спрофессиональным прорывом, однако напомнили, что им есть куда расти.Многие поклонники попытались спустить зазнавшегося Фадеева с небес на землю,напомнив об успехе группы ТАТУ."Единственная российскаягруппа, о которой знает весь мир – это ТАТУ :) Вот где успех был! Серебро ирядом не валялось :) (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "allthe things she said" все знают, бесполезно спортить, о мировом успехе татусвидетельствует множество фактов, на первых местах в МИРОВЫХ чартах еще ниодному российскому артисту побывать не удавалось :)", "На самом деле Серебро Известно в Китае. Я даже когда в Кореебыла слышала на улицах песню наших девчонок)так что верно говорит", "ПроSEREBRO знают на данный момент только Россия, Италия и Япония. Эти три страныне весь мир", – рассуждали интернет обыватели.