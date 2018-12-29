Дети футболиста Краснодара Павла Мамаева ждут писем от папы, которые доставит Дед Мороз. Несмотря на то, что глава семьи находится в СИЗО, настроение у его домочадцев предновогоднее.

Дети футболиста "Краснодара" Павла Мамаева ждутписем от папы, которые доставит Дед Мороз. Несмотря на то, что глава семьинаходится в СИЗО, настроение у его домочадцев предновогоднее.Алана Мамаева привыкла встречать Новый год на теплыхкурортах, зимняя атмосфера праздника для нее непривычна. Тем не менее, домукрашен, настроение соответствующее."У нас каждый Новый год был классный. 2018-й был наСамуи, всей семьей: была бабушка, Пашина сестра, мой брат, их семьи, огромноеколичество детей было – у нас, как детский сад был. Салют, нереально все былокруто, мы еще запустили дрон, все это снимали", – рассказала Алана.Ситуацию вокруг Павла Мамаева Алана от детей не скрывает. Поее словам, невозможно скрыть то, что транслируется постоянно по телевидению и винтернете. Однако дети относятся к этому спокойно, все понимают.Что касается списка из 30 пунктов – условий, на которыхАлана согласилась примириться с Павлом после того, как узнала о его изменах -Мамаева не считает его "ужасным", как это преподносилось в Сети. Темболее, что прессе были известны всего 2-3 пункта. остальные Алана считает,скорее, "прикольными". А Павел на все условия согласился, заявила Мамаева в интервьюФутболисты-дебоширы Кокорин и 8 октября устроили дведраки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафенабросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменовпопали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу.Недавно суд продлил срок содержания под стражей иКокорина. Полузащитник "Краснодара" и форвард "Зенита"останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. По мнению следователей, Кокорин иМамаев могут скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России.