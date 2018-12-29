Фигурант был задержан сотрудниками полиции «по горячим следам».

Следственным отделом МО МВД России по ЗАТО г. Радужный завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В ноябре текущего года в дежурную часть отдела полиции обратились представители одного из местных производственных предприятий, сообщившие о хищении из помещений шести скобозабивных мебельных пистолетов, электролобзика и ноутбуков. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, превысила 46 000 рублей.Сотрудниками уголовного розыска «по горячим следам» был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 40-летнего безработного местного жителя.В содеянном задержанный сознался.В ходе следствия установлено, что обвиняемый, дождавшись пока основная часть рабочих разойдется по домам, проник в помещение производства, поджог деревянный поддон, имитируя пожар, и, пока проводилась эвакуация оставшегося персонала, похитил имущество и скрылся.Часть похищенного имущества обвинемый успел реализовать, строительные инструменты полицейские изъяли и вернули законному владельцу.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существа.