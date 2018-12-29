Факты хищений шоколада, ананаса и шампанского установлены в Костерево, Кольчугино и Владимире.

В середине декабря текущего года в ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение от администратора магазина, расположенного в городе Костерево. Женщина пояснила полицейским, что из торгового зала были похищены 60 плиток шоколада. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, превысила 2 500 рублей.Сотрудники полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что неизвестный мужчина некоторое время находился в торговом зале, рассматривая витрины. Подойдя к стеллажу с шоколадом, злоумышленник положил плитки в сумку, после чего поспешил покинуть магазин, минуя кассу.В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Злоумышленник, 26-летний местный житель, был задержан и дал признательные показания, пояснив, что похищенное реализовал по заниженной стоимости.В отношении фигуранта отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По подозрению в хищении из продуктового магазина был задержан 32-летний житель Кольчугино. Полицейскими установлено, что подозреваемый, находясь в одной из торговых точек районного центра, открыто похитил с полки ананас. После поступившего в полицию заявления оперативники провели комплекс мероприятий, в результате которого злоумышленник был задержан «по горячим следам». В содеянном фигурант сознался, пояснив, что похищенный ананас употребил в пищу.Отделом дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ (грабеж).В аналогичном преступлении подозревается 34-летний житель города Владимира.Злоумышленник, отдыхая в одном из городских кафе, дождался момента, когда продавец-кассир отвлечется, похитил с витрины бутылку шампанского и скрылся. После поступившего в полицию сообщения подозреваемый был задержан оперативниками по месту жительства. Похищенный алкоголь мужчина выпил.За совершенный грабеж отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.