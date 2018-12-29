Техногенные и природные катастрофы, громкие преступления – в последнее время поток таких новостей все возрастает. Не стал, к сожалению, исключением и уходящий 2018 год.

Техногенные и природные катастрофы, громкие преступления – впоследнее время поток таких новостей все возрастает. Не стал, к сожалению, исключениеми уходящий 2018 год."Зимняя вишня" – это словосочетание, вызывавшееранее романтические ассоциации, стало в России синонимом беды и ужаса. 64человека, более 40 из них – дети, 25 марта стали жертвами ужасного пожара вкемеровском торговом центре. Возгорание началось на 4 этаже, возле кинотеатра идетских игровых площадок. Двери в кинозалах оказались заблокированными, эвакуационные выходы были закрыты. Системыпротивопожарной защиты не сработали. Следствие установило, что автоматическаяпожарная сигнализация в "Зимней вишне" не работала неделю – владельцына ней сэкономили. А систему принудительного оповещения о ЧП охранник ТЦ включатьне стал. Справиться с огнем удалось лишь на следующий день.Череду происшествий в учебных заведениях России открылапоножовщина в пермской школе №127. 15 января двое подростков – ученик и бывшийученик школы – с ножами напали на четвероклассников. Больше всего пострадалаучительница, которая пыталась защитить учеников 4 "Б" класса. Посленападения на учительницу подростки нанесли несколько ударов ножом понаходившимся в классе. Пострадали 15 человек. Нападавшие под конец попыталисьзарезать друг друга.Всего несколько дней спустя, 19 января, тревожная новостьпоступила из Бурятии. В поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ было совершенонападение на школу №5. Вооруженный топором ученик 9 класса ворвался в аудиториюи бросил бутылку с зажигательной смесью. Когда школьники вместе с учительницейпытались выбежать из кабинета, он ранил педагога и нескольких учеников. Пострадали6 человек. Сам нападавший госпитализирован. Сообщалось, что у него были сообщники.В конце января Москву потрясло преступление студента МГТУим. Баумана. Артем Исхаков жестоко расправился со своей сверстницей – 19-летнейстуденткой Высшей школы экономики Татьяной Страховой. Молодые люди вместеснимали жилье. В тот вечер Таня вернулась с учебы, а Артем на нее напал. Началдушить, а когда девушка потеряла сознание, изнасиловал. Потом перерезал горло иеще несколько раз изнасиловал. Все это студент описал в своей предсмертнойзаписке. Перед тем как покончить с собой, он выложил свое послание в соцсети.Основной причиной юноша назвал неразделенную любовь.17 октября – ЧП в здании политехнического колледжа крымскогогорода Керчь. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков пришел вколледж и оставил в столовой самодельную бомбу. После взрыва Росляков открылстрельбу. Длилась расправа около десяти минут. На месте погибли 18 человек, ещедвое скончались позже. Были ранены более 50 человек. Сам Владислав Росляковзастрелился в библиотеке колледжа. В его рюкзаке нашли еще несколько взрывныхустройств.Самой крупной авиакатастрофой в 2018 году в России сталокрушение пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". 11февраля лайнер рухнул вблизи деревни Аргуново в Подмосковье. Самолет следовалпо маршруту Москва – Орск. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членовэкипажа, все они погибли. По данным следствия, причиной падения самолета сталиневерные действия экипажа. Пилоты не включили обогрев датчиков определенияскорости, произошло их обледенение. – из-за чего был превышен угол наклонасудна и самолет потерял управляемость.