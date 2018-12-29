Певец Владимир Кузьмин вывел в свет молодую
возлюбленную. Артист и его девушка стали гостями шоу Привет, Андрей!
телеканала Россия 1.
Певец Владимир Кузьмин вывел в свет молодую
возлюбленную. Артист и его девушка стали гостями шоу "Привет, Андрей!"
телеканала "Россия 1".
О том, что у Владимира Кузьмина появилась дама сердца,
стало известно недавно. Журналисты часто видели эффектную блондинку рядом с
артистом. К слову, певец отказывался говорить о своей личной жизни.
О новой возлюбленной звезды пресса знала немного. Ее
зовут Светлана. Красотке 26 лет, она живет вместе с 63-летним певцом. По
образованию она – музыкальный менеджер.
И вот сегодня, 29 декабря, в гости к шоумену Андрею
Малахову Владимир пришел не один. Кузьмин представил зазнобу общественности.
Светлана сообщила присутствующим, что
познакомилась с певцом благодаря общим увлечениям. "С Володей мы знакомы больше
шести лет. Мы раньше катались на мотоциклах, а сейчас мы катаемся на катерах на
лодках, у нас большая компания. Присоединяйтесь. Сейчас катаемся по Волге, там
не так опасно", – рассказала блондинка.
Присутствующий в студии Игорь Крутой был очень удивлен
происходящим, ведь совсем недавно Владимир Кузьмин был женат на другой. "Подождите,
там параллелочка была?" – изумился композитор.
Светлана отметила, что с некоторых пор она работает
помощником Кузьмина. "Сейчас я яхтсменка, поэтесса, помогаю во всем Володе. Можно
сказать, его пиар-менеджер", – заявила она.
Напомним, 14 июня Владимир Кузьмин объявил о
расставании с супругой Екатериной, с которой прожил 17 лет. "С большим
уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей
объявляем о разводе, – сказал певец. – Пришло время каждому двигаться своей
дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому
поводу". Влюбленные поженились в 2001 году. Екатерина младше Владимира на
27 лет. Сейчас ей 36 – она на десять лет старше новой избранницы артиста.