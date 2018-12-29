Певец Владимир Кузьмин вывел в свет молодую возлюбленную. Артист и его девушка стали гостями шоу Привет, Андрей! телеканала Россия 1.

Певец Владимир Кузьмин вывел в свет молодуювозлюбленную. Артист и его девушка стали гостями шоу "Привет, Андрей!"телеканала "Россия 1".О том, что у Владимира Кузьмина появилась дама сердца,стало известно недавно. Журналисты часто видели эффектную блондинку рядом сартистом. К слову, певец отказывался говорить о своей личной жизни.О новой возлюбленной звезды пресса знала немного. Еезовут Светлана. Красотке 26 лет, она живет вместе с 63-летним певцом. Пообразованию она – музыкальный менеджер.И вот сегодня, 29 декабря, в гости к шоумену АндреюМалахову Владимир пришел не один. Кузьмин представил зазнобу общественности.Светлана сообщила присутствующим, чтопознакомилась с певцом благодаря общим увлечениям. "С Володей мы знакомы большешести лет. Мы раньше катались на мотоциклах, а сейчас мы катаемся на катерах налодках, у нас большая компания. Присоединяйтесь. Сейчас катаемся по Волге, тамне так опасно", – рассказала блондинка.Присутствующий в студии Игорь Крутой был очень удивленпроисходящим, ведь совсем недавно Владимир Кузьмин был женат на другой. "Подождите,там параллелочка была?" – изумился композитор.Светлана отметила, что с некоторых пор она работаетпомощником Кузьмина. "Сейчас я яхтсменка, поэтесса, помогаю во всем Володе. Можносказать, его пиар-менеджер", – заявила она.Напомним, 14 июня Владимир Кузьмин объявил орасставании с супругой Екатериной, с которой прожил 17 лет. "С большимуважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катейобъявляем о разводе, – сказал певец. – Пришло время каждому двигаться своейдорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этомуповоду". Влюбленные поженились в 2001 году. Екатерина младше Владимира на27 лет. Сейчас ей 36 – она на десять лет старше новой избранницы артиста.