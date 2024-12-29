В случае нарушений жители могут обращаться на «горячую линию» Министерства природопользования и экологии

Во время оперативного заседания с органами местного самоуправления губернатор Александр Авдеев уделил особое внимание обеспечению непрерывной работы ключевых систем жизнеобеспечения, в том числе вывозу мусора. Особенно это важно в период новогодних праздников.Мониторинг движения мусоровозов теперь будет осуществляться с помощью спутниковой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для выявления отклонений от графика вывоза ТКО.«Прошу всех внимательно следить за соблюдением норм и работой мусоровозов. Особый акцент на случаях, когда коммерческие структуры, магазины или склады без договоров складируют свои отходы в контейнеры. Каждый такой случай будет рассмотрен отдельно», - заявил Авдеев.В случае нарушений жители могут обращаться на «горячую линию» Министерства природопользования и экологии по номеру 8 (920) 932-93-28. Линия работает ежедневно до 8 января с 9:00 до 18:00.