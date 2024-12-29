График Владимир Нилов стал лауреатом региональной премии имени Владимира Юкина в этом году. Художника удостоили такой чести из-за его серии рисунков «Деревенская проза». Об этом сообщили в

График Владимир Нилов стал лауреатом региональной премии имени Владимира Юкина в этом году. Художника удостоили такой чести из-за его серии рисунков «Деревенская проза». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Владимир Нилов – член Союза художников России, считается одним из лучших графиков страны. Из пресс-релиза правительства области В его работах отражены традиции классического офорта,