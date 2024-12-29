27 декабря во владимире на улице Луначарского загорелась квартира. Тогда пожарные спасли одного человека и еще пятерых эвакуировали. Оказалось, что все произошло из-за неисправной гирлянды.

27 декабря во владимире на улице Луначарского загорелась квартира. Тогда пожарные спасли одного человека и еще пятерых эвакуировали. Оказалось, что все произошло из-за неисправной гирлянды. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС области. Дознаватель установил, что на момент возгорания гирлянда была включена и оставлена без присмотра. В связи с этим спасатели напоминают: не оставляйте без присмотра