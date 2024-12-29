Настоящее новогоднее чудо для детей, лежащих в больнице, устроили спасатели из Коврова. Блогер-спасатель Михаил Быков нарядился в Деда Мороза и вместе с сотрудником МЧС поднялся на

Настоящее новогоднее чудо для детей, лежащих в больнице, устроили спасатели из Коврова. Блогер-спасатель Михаил Быков нарядился в Деда Мороза и вместе с сотрудником МЧС поднялся на подъемнике, чтобы заглянуть в окна к маленьким пациентам и подарить им подарки. Фото и видео поделились и в пресс-службе МЧС области, и в сообществе Михаила «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Михаил