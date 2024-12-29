В зоне особого риска сейчас находятся пожилые люди, дети, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями.

В конце декабря в регионе-33 зафиксировали первые случаи гриппа, сообщает Роспотребнадзор. Причем из семи выявленных случаев пять эпизодов оказались птичьим гриппом H1N1.Медики предупреждают о высокой опасности современного гриппа - он может привести к быстро развивающейся вирусной пневмонии, которая не лечится антибиотиками.В зоне особого риска сейчас находятся пожилые люди, дети, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями.Но чаще всего у заболевших владимирцев сегодня выявляют ОРВИ и сезонный коронавирус.