В 2024 году в регоне-33 провели масштабный ремонт трасс.
В 2024 году в регоне-33 провели масштабный ремонт трасс. За 12 месяцев в порядок привели порядка 80 км, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.
В пятерку лидеров по протяженности вошли следующие участки:
- трасса Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский (25 км 115 м),
- автодорога Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики (8 км 206 м),
- автодорога Киржач – Федоровское – Финеево – Старово – Санино – М-7 «Волга» (5 км 674 м),
- автодорога Кольчугино – Киржач (4 км 930 м),
- дорога Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево (4 км 326 м).