В 2024 году в регоне-33 провели масштабный ремонт трасс.

В 2024 году в регоне-33 провели масштабный ремонт трасс. За 12 месяцев в порядок привели порядка 80 км, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.В пятерку лидеров по протяженности вошли следующие участки:- трасса Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский (25 км 115 м),- автодорога Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики (8 км 206 м),- автодорога Киржач – Федоровское – Финеево – Старово – Санино – М-7 «Волга» (5 км 674 м),- автодорога Кольчугино – Киржач (4 км 930 м),- дорога Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево (4 км 326 м).