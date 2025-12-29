Серьёзная авария с двумя погибшими произошла днём 29 декабря на трассе Р-132 «Золотое кольцо» на выезде из Владимира в сторону микрорайона Юрьевец. Об этом сообщила городская

Серьёзная авария с двумя погибшими произошла днём 29 декабря на трассе Р-132 «Золотое кольцо» на выезде из Владимира в сторону микрорайона Юрьевец. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция. По предварительным данным, около 12:20 на 14-м километре федеральной трассы 76-летний водитель автомобиля LADA Kalina не справился с управлением. Его машина сначала задела двигавшийся в попутном направлении автобус