Насколько веселей звучала бы реклама, если бы под известными торговыми марками начали выпускаться презервативы:
Презервативы ""Солодов"" - За качество отвечаю!
Презервативы ""Nokia"" - Connecting people!
Презервативы ""Пежо"" - игры кончились
Презервативы ""Бленд-а-мед"" - тройная защита для всей семьи.
Презервативы ""Билайн"" - С нами удобно
Презервативы ""МТС"" - люди не только говорят
Презервативы ""Dirol Kids"" - теперь с банановым вкусом!
Презервативы ""Пикник"" - замешан и завернут
Презервативы ""Раптор"" - Проверено - насекомых нет!
Презервативы ""Баунти"" - Райское наслаждение
Презервативы ""M&Ms"" - Супер-упаковка, веселая тусовка!
Презервативы ""Омса"" - Омса знает все о твоих желаниях
Презервативы ""Макдональдс"" - Im loving it
