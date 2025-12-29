Бахрушинский музей — это не только уникальная театральная коллекция, но и наследие благотворителя Алексея Бахрушина.
Бахрушинский музей — это не только уникальная театральная коллекция, но и наследие благотворителя Алексея Бахрушина. Фонд развития, носящий его имя, бережно развивает эту гуманитарную традицию в современных проектах. О том, как сегодня возрождается дух меценатства, как театр становится языком доверия для подростков и почему помощь детям — это логичное продолжение истории, рассказывает программный директор фонда .
Мост из прошлого
— Елена, есть знаменитый Бахрушинский музей с его коллекцией. А ваш фонд, который тоже носит это имя, чем он занимается?
— Бахрушинский музей — большая структура, которая в первую очередь занимается выставочными проектами. Богатейший московский промышленник и филантроп Алексей Александрович Бахрушин, в честь которого назван музей, известен не только как собиратель и владелец редчайшей театральной коллекции, но и как благотворитель.
Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на карту Москвы. Если вы поедете в район Сокольников, то на улице Стромынка до сих пор работает больница имени Бахрушиных, построенная в 1887 году.
В районе метро Алексеевская сохранились здания детского приюта и храма Живоначальной Троицы, а в центре Москвы — бывший театр Корша, где сегодня располагается театр Наций.
Все это и многое другое — дом бесплатных квартир на Софийской набережной для обедневших вдов с детьми и девушек-курсисток из бедных семей; дом призрения для неизлечимо больных, училищный дом в Хамовниках — было построено силами семьи Бахрушиных.
Я рассказываю это по двум причинам. Во-первых, мы должны знать и гордиться такими соотечественниками, а во-вторых, именно благотворительная деятельность Алексея Бахрушина и помощь детям из бедных семей стали тем вектором, который задал направление работы нашему фонда четыре года назад.
— То есть фонд занимается именно детскими проектами?
— Не только, но именно детские проекты приносят нашей команде наибольшее удовлетворение.
«Дом имени меня»
— Какую помощь детям оказываете?
— Начали мы с того, что приглашали детей из, если так можно сказать, «подшефной» воскресной школы при Храме живоначальной Троицы на новогодние представления, которые проходят в Бахрушинском музее. Ребята по большей части из многодетных семей, и билет на праздник с подарками для многих — роскошь. Потом круг расширился: подключился благотворительный фонд «Дари свет», затем два детских дома (ЦССВ) Москвы, хотя это уже совсем другая история. И вот уже четвертый год мы устраиваем рождественские праздники в красивейших исторических музейных интерьерах для наших маленьких зрителей.
— А что вы имели в виду, когда говорили о совсем другой истории? Это ещё один проект?
— О, да! Это был очень интересный проект. Мы запустили театральную школу «Ступени в будущее» для подростков из ЦССВ. Полгода выпускники магистерской программы «Социальный театр» ГИТИСа учили их не просто сценической речи и движению, но, прежде всего, общению, умению доверять друг другу и работать в команде, помогали творчески раскрыться.
Задача была серьёзнее, чем просто занять досуг. Выпускники детских домов часто оказываются в социальной изоляции, редко поступают в вузы. Наша цель — помочь им вырваться из этого замкнутого круга.
Итогом стал сайт-специфик спектакль «Дом имени меня» — цикл их личных историй о том, как они остались без родителей, о жизни в детском доме, о своих чувствах и отношениях с миром. Они сами были режиссёрами, сценаристами и актёрами. А реквизитом стали их собственные рисунки и игрушки, которые «переехали» на два этажа дома-музея Щепкина.
— Вы говорите об этом с такой теплотой, но в прошедшем времени. Всё закончилось?
— К сожалению, да. Социальные проекты очень зависимы от человеческого фактора. Сменился преподавательский состав — а эти педагоги были глубоко включены в процесс. Подростки выросли и окончили школу, многие молодые педагоги из ГИТИСа разъехались. Но мы считаем этот опыт бесценным. Уже сейчас мы готовим новую программу, где учтём все эти нюансы.
Строим будущее
— Ваши проекты проходят только в Москве?
— Не совсем. Два года подряд мы проводим творческие мастер-классы в Бердянске Запорожской области. Организуем лекции-обзоры по театральным коллекциям Бахрушинского музея для семейной аудитории, привозим и отправляем все необходимые для рисования материалы. Дело в том, что купить краски на территории, где до сих пор действует комендантский час, довольно сложно. Но это ведь не значит, что ребята не должны рисовать.
— Что для вашей команды значит следовать заветам Бахрушина сегодня?
— Наша задача — создавать возможности. Возможность для ребёнка поверить в себя через театр, возможность для подростка из детдома высказаться, возможность для детей в зоне сложных обстоятельств просто порисовать. Мы не строим здания, как Алексей Александрович, но мы стараемся строить будущее. И нам кажется, что это лучшая форма благодарности нашему великому предшественнику.
