Бахрушинский музей — это не только уникальная театральная коллекция, но и наследие благотворителя Алексея Бахрушина. Фонд развития, носящий его имя, бережно развивает эту гуманитарную традицию в современных проектах. О том, как сегодня возрождается дух меценатства, как театр становится языком доверия для подростков и почему помощь детям — это логичное продолжение истории, рассказывает программный директор фонда .Мост из прошлого— Елена, есть знаменитый Бахрушинский музей с его коллекцией. А ваш фонд, который тоже носит это имя, чем он занимается?— Бахрушинский музей — большая структура, которая в первую очередь занимается выставочными проектами. Богатейший московский промышленник и филантроп Алексей Александрович Бахрушин, в честь которого назван музей, известен не только как собиратель и владелец редчайшей театральной коллекции, но и как благотворитель.Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на карту Москвы. Если вы поедете в район Сокольников, то на улице Стромынка до сих пор работает больница имени Бахрушиных, построенная в 1887 году.В районе метро Алексеевская сохранились здания детского приюта и храма Живоначальной Троицы, а в центре Москвы — бывший театр Корша, где сегодня располагается театр Наций.Все это и многое другое — дом бесплатных квартир на Софийской набережной для обедневших вдов с детьми и девушек-курсисток из бедных семей; дом призрения для неизлечимо больных, училищный дом в Хамовниках — было построено силами семьи Бахрушиных.Я рассказываю это по двум причинам. Во-первых, мы должны знать и гордиться такими соотечественниками, а во-вторых, именно благотворительная деятельность Алексея Бахрушина и помощь детям из бедных семей стали тем вектором, который задал направление работы нашему фонда четыре года назад.— То есть фонд занимается именно детскими проектами?— Не только, но именно детские проекты приносят нашей команде наибольшее удовлетворение.«Дом имени меня»— Какую помощь детям оказываете?— Начали мы с того, что приглашали детей из, если так можно сказать, «подшефной» воскресной школы при Храме живоначальной Троицы на новогодние представления, которые проходят в Бахрушинском музее. Ребята по большей части из многодетных семей, и билет на праздник с подарками для многих — роскошь. Потом круг расширился: подключился благотворительный фонд «Дари свет», затем два детских дома (ЦССВ) Москвы, хотя это уже совсем другая история. И вот уже четвертый год мы устраиваем рождественские праздники в красивейших исторических музейных интерьерах для наших маленьких зрителей.— А что вы имели в виду, когда говорили о совсем другой истории? Это ещё один проект?— О, да! Это был очень интересный проект. Мы запустили театральную школу «Ступени в будущее» для подростков из ЦССВ. Полгода выпускники магистерской программы «Социальный театр» ГИТИСа учили их не просто сценической речи и движению, но, прежде всего, общению, умению доверять друг другу и работать в команде, помогали творчески раскрыться.Задача была серьёзнее, чем просто занять досуг. Выпускники детских домов часто оказываются в социальной изоляции, редко поступают в вузы. Наша цель — помочь им вырваться из этого замкнутого круга.Итогом стал сайт-специфик спектакль «Дом имени меня» — цикл их личных историй о том, как они остались без родителей, о жизни в детском доме, о своих чувствах и отношениях с миром. Они сами были режиссёрами, сценаристами и актёрами. А реквизитом стали их собственные рисунки и игрушки, которые «переехали» на два этажа дома-музея Щепкина.— Вы говорите об этом с такой теплотой, но в прошедшем времени. Всё закончилось?— К сожалению, да. Социальные проекты очень зависимы от человеческого фактора. Сменился преподавательский состав — а эти педагоги были глубоко включены в процесс. Подростки выросли и окончили школу, многие молодые педагоги из ГИТИСа разъехались. Но мы считаем этот опыт бесценным. Уже сейчас мы готовим новую программу, где учтём все эти нюансы.Строим будущее— Ваши проекты проходят только в Москве?— Не совсем. Два года подряд мы проводим творческие мастер-классы в Бердянске Запорожской области. Организуем лекции-обзоры по театральным коллекциям Бахрушинского музея для семейной аудитории, привозим и отправляем все необходимые для рисования материалы. Дело в том, что купить краски на территории, где до сих пор действует комендантский час, довольно сложно. Но это ведь не значит, что ребята не должны рисовать.— Что для вашей команды значит следовать заветам Бахрушина сегодня?— Наша задача — создавать возможности. Возможность для ребёнка поверить в себя через театр, возможность для подростка из детдома высказаться, возможность для детей в зоне сложных обстоятельств просто порисовать. Мы не строим здания, как Алексей Александрович, но мы стараемся строить будущее. И нам кажется, что это лучшая форма благодарности нашему великому предшественнику.Елена Малиновская, участник проекта «».