26 декабря в областном центре на бульваре имени Пушкина открылся каток. Его залили уже в 13 раз. В торжественном мероприятии приняли участие Дедушка Мороз со Снегурочкой, спортсменки по

26 декабря в областном центре на бульваре имени Пушкина открылся каток. Его залили уже в 13 раз. В торжественном мероприятии приняли участие Дедушка Мороз со Снегурочкой, спортсменки по фигурному катанию из спортивной школы №8. После завершения праздничной программы состоялась церемония награждения самых активных участников различных движений и олимпиад среди студентов и школьников. Вход на каток