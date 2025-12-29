«Каток в сердце Владимира» открылся на новый сезон. Один из главных символов Нового года в столице 33 региона ждет своих гостей. В разгар подготовки к праздникам, чтобы насладиться атмосферой

