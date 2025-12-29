Житель Владимира зарабатывал на изготовлении и установке мебели, но решил пойти на обман.

Во Владимире скоро начнется суд над мужчиной, который под видом мастера по изготовлению мебели выманивал деньги у заказчиков. Прокурор города утвердил обвинительное заключение — фигуранту грозят до шести лет лишения свободы.Житель Владимира зарабатывал на изготовлении и установке мебели, но решил пойти на обман. Он размещал объявления на интернет‑площадках и ждал клиентов.В ноябре 2023 года к нему обратилась женщина, которая хотела обновить мебель в квартире и заказала шкаф. Мужчина приехал к ней домой, сделал замеры и, чтобы вызвать доверие, заключил договор. После этого он попросил предоплату — клиентка перевела деньги и стала ждать заказ, подробности в прокуратуре.Время шло, а шкаф так и не появился. Женщина начала звонить мастеру, но тот придумывал отговорки и обещал скоро завершить работу. Когда она попыталась связаться с ним вновь, мужчина просто отключил телефон.Потерпевшая обратилась в полицию и узнала, что стала не единственной жертвой: у мошенника нашлось еще три обманутых клиента.Правоохранители нашли подозреваемого. Часть денег он возместил, но полное возмещение ущерба пока под вопросом.