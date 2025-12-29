В областном центре прокурор направил в суд уголовное дело в отношении «мастера по изготовлению мебели», который похитил деньги у четверых доверчивых клиентов. Он обвиняется в мошенничестве

В областном центре прокурор направил в суд уголовное дело в отношении «мастера по изготовлению мебели», который похитил деньги у четверых доверчивых клиентов. Он обвиняется в мошенничестве с причинением крупного ущерба. Установлено, что владимирец занимался производством и установкой мебели. Он решил обогатиться за счёт своих клиентов. Объявления о своей деятельности он размещал на различных сайтах