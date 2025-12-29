Какую работу Прокуратура Владимирской области ведет по выявлению и пресечению коррупционных преступлений? Какие основные коррупционные схемы распространены в наше время? Какими

Какую работу Прокуратура Владимирской области ведет по выявлению и пресечению коррупционных преступлений? Какие основные коррупционные схемы распространены в наше время? Какими расследованиями и приговорами запомнится 2025 год? Об этом в студии «Шестого канала» рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Антон Кривошеев.