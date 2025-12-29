Мужчина скончался.

В Коврове Владимирской области руководитель сельхозпредприятия предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что привело к гибели работника. Об этомУстановлено, что директор, ответственный за безопасность труда, не обеспечил ограждение приямка с наклонным шнековым транспортером в животноводческом комплексе. Так, 1 августа текущего года один из рабочих попал ногой в неогражденный приямок, где его конечность была затянута механизмом и раздроблена. От полученных травм мужчина скончался на следующий день в больнице.Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело передано в Ковровский городской суд.