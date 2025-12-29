Городская администрация ограничила использование пиротехники повсеместно.

Во Владимире определены специальные места для безопасного запуска фейерверков в Новый год. ограничила использование пиротехники повсеместно, чтобы обезопасить жителей и объекты инфраструктуры.В Ленинском районе для запуска фейерверков выделен участок на улице Фатьянова, за гаражами ГСК «Железнодорожный — 7». В Октябрьском районе это территория за Клязьмой, в районе затона (пляжа), а также стадион «Прометей» в парке «Загородный». Фрунзенский район может запускать «небесные цветы» на поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского.Напомним, ранее мы писали, что