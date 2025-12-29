Боец специальной военной операции, житель Гороховца Кирилл Дидык удостоен ордена Мужества.
Боец специальной военной операции, житель Гороховца Кирилл Дидык удостоен ордена Мужества. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.
Герою 24 года. Он пошёл по стопам отца и старшего брата, выбравших военную стезю, с отличием окончил Московское общевойсковое командное училище и принимал участие в параде на Красной площади. После обучения Кирилл отправился в зону проведения СВО, где сегодня служит его брат. А их мама активно помогает российским бойцам и мастерит маскировочные сети.
Орден Мужества Кириллу Дидыку вручили в госпитале имени Вишневского. Награду передала заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Храбрый боец поблагодарил Родину, семью и земляков-гороховчан за поддержку.
Указом президента России орденами Мужества посмертно награждены трое участников СВО из Ковровского района. Награды передали матерям рядового Кирилла Васильева из посёлка Первомайского, рядового Василия Денисова из села Мордвины и старшего сержанта Юрия Шустова из посёлка Достижение.
«Склоняю голову перед мужеством воинов из Ковровского района, которые отдали свои жизни за суверенитет России. Все они — достойные парни великой страны», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.