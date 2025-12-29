Боец специальной военной операции, житель Гороховца Кирилл Дидык удостоен ордена Мужества.

Боец специальной военной операции, житель Гороховца Кирилл Дидык удостоен ордена Мужества. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Герою 24 года. Он пошёл по стопам отца и старшего брата, выбравших военную стезю, с отличием окончил Московское общевойсковое командное училище и принимал участие в параде на Красной площади. После обучения Кирилл отправился в зону проведения СВО, где сегодня служит его брат. А их мама активно помогает российским бойцам и мастерит маскировочные сети.Орден Мужества Кириллу Дидыку вручили в госпитале имени Вишневского. Награду передала заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Храбрый боец поблагодарил Родину, семью и земляков-гороховчан за поддержку.Указом президента России орденами Мужества посмертно награждены трое участников СВО из Ковровского района. Награды передали матерям рядового Кирилла Васильева из посёлка Первомайского, рядового Василия Денисова из села Мордвины и старшего сержанта Юрия Шустова из посёлка Достижение.«Склоняю голову перед мужеством воинов из Ковровского района, которые отдали свои жизни за суверенитет России. Все они — достойные парни великой страны», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.