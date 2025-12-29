Но его статус будет изменён.

Кольчугинский район Владимирской области не останется без родильного отделения, но его статус будет изменён. Об этом рассказали вВ связи с реорганизацией и рекомендациями федеральных специалистов, бывшее родильное отделение Кольчугинской ЦРБ, которое всегда функционировало как часть больницы, теперь станет ургентным родовым залом. Это означает, что учреждение продолжит принимать роды, но беременные с патологиями или высокой группой риска будут своевременно направляться в более специализированные областные учреждения – родильное отделение ОКБ или областной перинатальный центр.Решение принято в рамках создания трёхуровневой системы родовспоможения в регионе, а также по результатам аудита акушерско-гинекологической службы. Статистика показывает, что из 238 родов, принятых в этом году, только три пришлись на последнюю неделю, что говорит о предпочтении будущих мам получать помощь на более высоком уровне.Для поддержки беременных женщин в Кольчугинском районе продолжают действовать 17 ФАПов и 3 амбулатории, а для отдаленных пунктов организованы выезды мобильного комплекса. В ближайшее время Минздрав проведет опрос среди беременных района, чтобы узнать о проблемах с медпомощью и транспортом. Также запланировано образовательное мероприятие для будущих мам с участием представителей Минздрава и ведущих специалистов-гинекологов, чтобы повысить их осведомленность о предстоящих родах.