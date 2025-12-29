Дом культуры в посёлке Первомайском Ковровского района заработал после обновления.

Дом культуры в посёлке Первомайском Ковровского района заработал после обновления. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Работы по реконструкции и модернизации учреждения длились почти год. В общем счёте на капремонт и закупку современного оборудования было потрачено порядка 65 млн рублей.Теперь в ДК появился настоящий кинозал со специальной аппаратурой для просмотров художественных фильмов. Регулярный кинопоказ здесь начнётся с 1 января 2026 года.Кстати, в новом кинозале уже состоялся пробный сеанс, и зрители остались довольны качеством звука и изображения. В комплексе всё оказалось не хуже, чем в кинотеатрах крупных городов.Игорь Игошин поблагодарил главу райадминистрации Вячеслава Скороходова и начальника управления культуры Ольгу Голод за реализацию данного проекта, доставившего людям столько радости.Кроме того, депутат подарил жителям большую праздничную ёлку, которую нарядили в фойе Первомайского ДК. Также были вручены новогодние презенты.«Благодаря национальным проектам, в нашем регионе появляются новые и обновленные объекты, которые, несомненно, улучшают качество жизни земляков. С наступающим, друзья!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.