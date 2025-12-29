ФГБНУ «Верхневолжский федеральный аграрный научный центр» заключил контракт на поставку энергоресурсов с хозяйствующим субъектом.

В Суздале удалось добиться погашения крупной задолженности за энергоснабжение — ключевую роль в решении вопроса сыграла межрайонная прокуратура. Поставщик добросовестно выполнил свои обязательства, однако вовремя денег не получил.К сентябрю 2025 года долг превысил 250 тысяч рублей. Это стало поводом для прокурорской проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.Суздальская межрайонная об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица (по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ — за нарушение срока оплаты услуг) и вынесла представление руководителю учреждения.В результате виновное лицо оштрафовали на 43 тысячи рублей, а задолженность перед поставщиком погасили в полном объеме