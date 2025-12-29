Пиротехнику нельзя использовать возле жилых домов, школ, больниц, на стадионах, взрывоопасных объектах.

Новый год уже близко, и вместе с ним становится актуальной тема безопасного использования пиротехники. Об этом рассказалиПолицейские напоминают, чтобы не омрачить праздники травмами или штрафами, помните: фейерверки и петарды нужно покупать только в официальных магазинах, где есть все документы, а на упаковке сертификация и срок годности. За незаконную торговлю или предпринимательскую деятельность можно получить штраф с конфискацией.Пиротехнику нельзя использовать возле жилых домов, школ, больниц, на стадионах, взрывоопасных объектах и в местах большого скопления людей – для этого есть специально отведенные площадки. Нарушение правил грозит административной ответственностью, а в случае серьезного ущерба здоровью или имуществу и уголовной. Если отличились подростки до 14 лет, отвечать будут их родители.