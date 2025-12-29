Аферисты создают поддельные сайты, маскирующиеся под популярные маркетплейсы.

В преддверии новогодних праздников россияне, в том числе и жители Владимирской области, стали объектом внимания мошенников. Аферисты создают поддельные сайты, маскирующиеся под популярные маркетплейсы, и обещают невероятные скидки. Об этом сообщаетПомимо имитации торговых площадок, злоумышленники активно используют ложные розыгрыши и акции с обратным отсчетом.Также распространена схема с «подарочными наборами», для получения которых, разумеется, требуется предварительная оплата.